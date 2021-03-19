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Происшествия19 марта 2021 10:21

Житель Петровска попался в центре Саратова с наркотиками

На него возбудили уголовное дело
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В центре Саратова 17 марта Росгвардия поймала 31-летнего жителя Петровска.

- Поздним вечером его задержали у дома по улице Рабочая во Фрунзенском районе. Прибывшая следственно-оперативная группа нашла у него сверток с наркотиком, —

Мужчина признался, что хранил вещества для себя. На него возбудили уголовное дело.

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