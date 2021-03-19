Житель Петровска попался в центре Саратова с наркотиками

В центре Саратова 17 марта Росгвардия поймала 31-летнего жителя Петровска.

- Поздним вечером его задержали у дома по улице Рабочая во Фрунзенском районе. Прибывшая следственно-оперативная группа нашла у него сверток с наркотиком, —

Мужчина признался, что хранил вещества для себя. На него возбудили уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.