Из-за пожара в высотке в Саратове ночью эвакуировали людей

В квартире горели вещи Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

На 2-й Садовой в Октябрьском районе Саратова сегодня ночью, 19 марта, случился пожар.

- Сигнал о возгорании в трехкомнатной квартире на третьем этаже десятиэтажки поступил в 02:46. На место выехали пять пожарных расчетов и эвакуировали восемь человек, половина из которых — дети, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Площадь пожара составила 20 кв. м Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Огнеборцы потушили огонь на площади 20 кв. м. Оказалось, что горели вещи.

Пострадала 45-летняя женщина. Предполагается, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

На пожаре пострадала женщина Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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