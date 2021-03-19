Володин призвал развивать туризм в Саратовской области

На строительство новой инфекционной больницы в Саратове из федерального бюджета выделено более 1,6 млрд рублей. Еще 11% должно поступить из областной казны в качестве софинансирования. Таким образом, больница обойдется примерно в 1,9 млрд рублей.

Во время визита в Саратов председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что медучреждение важно для нашего региона.

Он пояснил, что, несмотря на некоторый спад заболеваемости коронавирусом, больница все равно востребована, ведь существует немало других инфекций. Тем более, что скоро начнется сезон отпусков.

- Отдохнут в жарких странах, вернутся загорелые, но больные, — предположил спикер Госдумы, отметив, что за границей не всегда можно вовремя получить лечение. Также во время отдыха люди зачастую игнорируют масочный режим и необходимость соблюдать дистанцию.

Он предложил больше внимания уделять развитию туристического отдыха в регионе.

- Надо подумать о курортах в Саратовской области — на Волге и за Волгой. Не только Хвалынск — возможности есть и в Вольском, и в Базарно-Карабулакском районах. У нас много прекрасных рек: Медведица, Хопер, Иргиз. Но нам надо создавать условия — и для отдыха, и для развития туристического бизнеса, — считает он.

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