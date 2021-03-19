Володин потребовал от Исаева дать четкий ответ о приостановке работы трамвая №3

Михаил Исаев пообещал, что маршрут трамвая №3 не закроют Фото: Екатерина Семенова

Остановки движения трамваев №3 в Саратове не будет. Такое заявление сделал глава Саратова Михаил Исаев, который сопровождал председателя Государственной думы России Вячеслава Володина во время визита в Ленинское троллейбусное депо.

Володин потребовал от градоначальника четкого ответа на вопрос, волнующий десятки тысяч горожан.

Михаил Исаев назвал новости о закрытии маршрута фейковыми.

- Речь об этом не идет — заявляю официально. Речь о том, что при работах по реконструкции путепровода в районе остановки «Стрелка» возможна частичная разборка рельсов и на этот период — приостановка движения, — сказал Исаев, напомнив, что во время реконструкции Трофимовского моста также прекращалась работа ряда маршрутов.

Вячеслав Володин потребовал от мэра давать более четкие ответы и своевременно информировать граждан о том, когда, где и на какой срок будет закрыто движение, чтобы не вызывать у жителей дополнительный стресс.

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