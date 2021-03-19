В Саратове двое осужденных дезорганизовали колонию

В колонии №10 в Ленинском районе Саратова 31 и 39-летнего мужчин обвиняют в дезорганизации учреждения.

- По данным следствия, днем 10 октября мужчины выходили из комнаты воспитательной работы. Один из осужденных отказался проходить осмотр, оттолкнул сотрудника колонии и выбежал в коридор. В это время его сокамерник толкнул руками инспектора и стал корпусом блокировать его перемещение, — сообщили «КП-Саратов» в областном следственном комитете.

Свою вину осужденные признали. Очередное уголовное дело для них направлено в суд.

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