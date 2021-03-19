В Марксе семилетний мальчик решил расплавить пистолет и устроил пожар

В МЧС по Саратовской области рассказали подробности пожара на проспекте Строителей в Марксе.

- Семилетний мальчик играл с пластиковым пистолетом и решил посмотреть, как он плавится. Зажигалкой он поджег игрушку и испугался от эффекта. Тлеющий предмет он спрятал в шкаф с другими игрушками и продолжил резвиться дальше. Когда он заметил, что идет дым, то попытался потушить комод самостоятельно, но тот вспыхнул. Только тогда он обратился к старшему брату, он вывел ребенка из квартиры и вызвал пожарных в 16:14, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 4 кв. м. Из пятиэтажки эвакуировали восемь человек. Тушить возгорание выезжали два пожарных расчета.

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