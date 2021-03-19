В хакатоне в Саратове будут участвовать команды из девяти регионов страны

В Саратове с 25 по 27 марта на базе технопарка «Кванториум» пройдет межрегиональный конкурс «Zаряд хакатон».

- Он будет посвящен разработке приложений виртуальной и дополненной реальности, 3D моделированию и программированию. В начале марта был объявлен прием заявок на участие в хакатоне, и вот свое участие уже подтвердила 21 команда, 16 из которых из Ленинградской, Самарской, Кемеровской, Пензенской, Нижегородской, Брянской областей, Приморского края и Республики Башкортостан, а пять — саратовские, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области.

До 22 марта еще можно подать заявку на участие. Команды численностью 2–4 человека формируются из детей от 12 до 18 лет, увлекающихся инженерным творчеством и исследовательской работой, посещающих «Кванториумы», ЦМИТы, центры «Точка роста» и другое.

Хакатон продлится три дня по четырем направлениям: приложения виртуальной реальности на любой платформе (Технология VR); приложения дополненной реальности на любой платформе (Технология AR); приложения с использованием панорамных 360 фото/видео (Технология 360); программирование различного уровня

Победители получат призы.

Напомним, технопарк открыт был в Саратове в 2019 году по нацпроекту «Образование», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

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