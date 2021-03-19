Володин потребовал не затягивать вопрос закупки медоборудования для инфекционной больницы в Саратове

Вячеслав Володин посетил строительство новой инфекционной больницы в Саратове

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России, во время визита в Саратов посетил строящуюся инфекционную больницу в поселке Елшанка.

На объекте ежедневно работают 200–250 человек. По словам председателя правительства области Романа Бусаргина, ведутся отделочные и вентиляционные работы, монтаж электропроводки, разводка водосетей и канализации.

По его словам, основные работы по строительству и благоустройству будут завершены к 1 июля, но нужно время, чтобы провести конкурсные процедуры по закупке медицинского и технологического оборудования.

- Потребуется порядка двух месяцев, чтобы запустить больницу в рабочем режиме, — отметил Бусаргин.

Вячеслав Володин потребовал не затягивать с этим вопросом, а также поинтересовался, как ведется работа по возведению домов для будущих работников и начат ли подбор персонала.

Губернатор Валерий Радаев заверил, что жилье планируется ввести до конца года.

По словам министра здравоохранения Олега Костина, уже есть списки желающих трудоустроиться в новую больницу, некоторые намерены перейти на работу из других медучреждений. При этом существенно помогает тот факт, что сотрудникам будут предоставлять квартиры.

Вячеслав Володин посоветовал также обратить внимание на возможность повышения зарплат работникам.

- Стены — хорошо, оборудование — хорошо. Но без врачей больница не будет оказывать медицинские услуги, — заявил он.

Кроме того он подчеркнул важность вопроса транспортной доступности новой больницы.

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