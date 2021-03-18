Полицейские поделятся с саратовцами видами дистанционного мошенничества

Фото: Екатерина Семенова

19 марта 2021 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция сотрудников УМВД России по городу Саратов на тему:

«Дистанционное мошенничество: виды, способы и схемы хищений денежных средств с банковских карт у жителей города Саратова».

В пресс-мероприятии примут участие:

Киселев Роман Валерьевич — начальник отдела уголовного розыска УМВД России по г. Саратову, подполковник полиции;

Артемов Олег Владимирович — заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по г. Саратову, капитан полиции.

Начало мероприятия в 11:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/OM4_70pkp6s, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикерам можно адресовать во время прямого эфира, направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».