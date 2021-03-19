В Саратове пройдут Гагаринские чтения

Областная специальная библиотека для слепых Фото: Ольга Симонова

В Саратове к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос запланированы Гагаринские чтения.

- Они пройдут 8-9 апреля в областной специальной библиотеке для слепых. Состоятся очные и онлайн-выступления специалистов учреждения, краеведов, музейных работников, экскурсия на место приземления первого космонавта планеты, представят мультиформатный альбом «Гагарин – Саратов – Космос», изданный отделом издательских и медиатехнологий библиотеки, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области.

В чтениях будут участвовать представители аналогичного учреждения для слепых из Москвы.

Кроме того пройдет награждение областной специальной библиотеки для слепых за победу в XI Всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и слабовидящих «И помнит мир спасённый…» за мультиформатный альбом-путеводитель «Оружие Победы».

Чтобы поучаствовать в чтениях, надо зарегистрироваться на сайте библиотеки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

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