Пьяная женщина за рулем ВАЗ под Саратовом врезалась на встречке в грузовик

В ДТП разбились двое Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Воскресенском районе Саратовской области сегодня ночью, 19 марта, в 00:55 случилась авария.

- Пьяная 39-летняя женщина за рулем ВАЗ-211340 не справилась с управлением на трассе, вылетела на встречную полосу и врезалась в ISUZU, который вел 28-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

ВАЗ влетел в грузовик Фото: ГИБДД по Саратовской области

В ДТП пострадала сама виновница и ее 34-летний пассажир. Их госпитализировали в районную больницу.

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