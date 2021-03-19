Еще 171 случай коронавируса был выявлен в Саратове. Это выше, чем показатели последних дней.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего в регионе заболели 52 875 человек.

За сутки выздоровели 178 человек, а всего – 47 660.

Среди новых зараженных – у 86 пациентов выявлена пневмония.

Коронавирусом в Саратовской области заразился еще 171 человек

Заболеваемость пошла вверх

Еще 171 случай коронавируса был выявлен в Саратове. Это выше, чем показатели последних дней.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего в регионе заболели 52 875 человек.

За сутки выздоровели 178 человек, а всего – 47 660.

Среди новых зараженных – у 86 пациентов выявлена пневмония.