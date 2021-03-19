Еще 171 случай коронавируса был выявлен в Саратове. Это выше, чем показатели последних дней.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего в регионе заболели 52 875 человек.
За сутки выздоровели 178 человек, а всего – 47 660.
Среди новых зараженных – у 86 пациентов выявлена пневмония.
Коронавирусом в Саратовской области заразился еще 171 человек
Заболеваемость пошла вверх
Еще 171 случай коронавируса был выявлен в Саратове. Это выше, чем показатели последних дней.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего в регионе заболели 52 875 человек.
За сутки выздоровели 178 человек, а всего – 47 660.
Среди новых зараженных – у 86 пациентов выявлена пневмония.