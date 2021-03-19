Аэроклуб в Дубках должен быть восстановлен к ноябрю

Вячеслав Володин посетил аэроклуб в Дубках

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин 19 марта посетил аэроклуб в Дубках Саратовского района.

Ранее он взял над ним шефство, помог найти средства на разработку проекта реконструкции и получить статус исторического места регионального значения.

Сегодня Володин посетил объект, где уже начались восстановительные работы. Он пообщался со студентами, которые являются членами аэроклуба.

- Для нас это место особое — старейший аэроклуб. Сегодня он находится в запустении. Надо сделать его местом притяжения, создав все условия, чтобы ребята приезжали, учились летать, были готовы повторить подвиг Юрия Гагарина, смогли настроить себя на полеты к другим планетам, — заявил Володин.

Он отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы не только сохранить имеющееся, но и развивать аэроклуб. При этом он должен стать современным, сюда должен ходить общественный транспорт.

Председатель правительства области Роман Бусаргин сообщил, что уже в начале следующей недели должно быть получено заключение экспертизы. Стоимость реконструкции составит порядка 119 млн рублей. Запланировано строительство двух ангаров, ремонт здания аэроклуба, где в том числе будет располагаться музей. Планируется оборудовать КПП, проложить дороги, подвести воду, выполнить благоустройство и ландшафтный дизайн. Присутствующие на встрече студенты попросили оборудовать здесь вышку сотовой связи.

Вячеслав Володин напомнил, что проект благотворительный, поэтому средства из бюджета не потребуются. Работы должны быть выполнены к ноябрю.

- В планах — соревнования легкомоторных самолетов. Можно приурочивать к юбилейным датам полета человека в космос, — считает председатель Госдумы.

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