Сначала женщина ножом порезала хлеб, а затем — сожителя в Ивантеевке

Жительница Саратовской области зарезала сожителя Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области осудили 31-летнюю ранее уже привлекавшуюся к уголовной ответственности женщину. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Около 17 часов 10 января женщина пила вместе с 47-летним сожителем в гостях в селе Бартеневка Ивантеевского района. Пьяный гражданина стал материть возлюбленную. Она попросила прекратить, сообщив, что в противном случае она не ручается за свое поведение и указала на нож, которым резала хлеб, — рассказали «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

Мужчина оказался равнодушен, продолжил браниться и за это поплатился жизнью. Злоумышленница вонзила ему лезвие в живот, а после вызвала «скорую», но медики лишь смогли констатировать смерть. Он умер от колото-резаного ранения брюшной полости с повреждением печени и массивной кровопотери.

Свою вину женщина признала. Ее отправили в колонию общего режима на семь лет и месяц.

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