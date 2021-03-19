Фура в Саратовской области раздавила человека о стоявший автомобиль

ДТП под Озинками Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 18 марта в 12:40 на трассе Саратов — Озинки в Озинском районе фура придавила человека.

Как установили сотрудники областной ГИБДД, 30-летний водитель тягача Renault Magnum с полуприцепом не убедился в безопасности маневра и задним ходом наехал на 48-летнего мужчину, который стоял на обочине.

Пешехода придавило фурой к стоявшему на обочине автомобилю Ford Focus

Прибывшие медики увезли пострадавшего с различными травмами.

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