В Энгельсе оперативники накрыли подпольное казино

Больше полугода в частном доме в Энгельсе работало казино Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области правоохранители накрыли подпольное казино.

- Следствие считает, что с августа 2020 по 16 марта 2021 граждане в частном доме проводили азартные игры с помощью оборудования. Их деятельность пресекли следователи СК, сотрудники ОЭБиПК МУ МВД России «Энгельсский», УФСБ России по Саратовской области и росгвардейцы, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Следователи возбудили уголовное дело Фото: СУ СКР по Саратовской области

Возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Изъято пять единиц оборудования. Расследование продолжается.

Изъято пять единиц оборудования для игр Фото: СУ СКР по Саратовской области

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