Вячеслав Володин будет работать в Саратове 19 марта

Вячеслав Володин будет работать в Саратове

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 19 марта, будет работать в Саратове.

Об этом сообщается в группе его сторонников в соцсетях.

Запланированы встречи с жителями. Их можно будет увидеть онлайн во время прямого эфира в Instagram.

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