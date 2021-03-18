Замминистра строительства РФ высоко оценил участие Саратовской области в формировании комфортной городской среды

Состоялось заседание регионального штаба по проведению рейтингового голосования. Фото министерства строительства и ЖКХ Саратовской области

В Саратовскую область прибыл с рабочим визитом заместитель министра строительства РФ Максим Егоров.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минстрое региона, он принял участие в заседании регионального штаба по проведению рейтингового голосования на единой федеральной платформе по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году.

Участие в мероприятии также приняли: зампред правительства — министр промышленности и энергетики Андрей Архипов, министр строительства Павел Мигачев, представители министерств информации и печати, а также цифрового развития и связи.

Напомним, голосование пройдет по отбору территорий, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Нацпроект инициирован президентом России Владимиром Путиным.

- Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году исполняется 5 лет. Саратовская область очень достойно участвует в этом проекте. Мы серьезно подходим к вопросу онлайн-голосования. Оно пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года. При этом, платформа будет задействована не один раз. С 1 июня на базе сайта запустим платформу обратной связи, зададим жителям вопросы: участвовали ли они в голосовании в прежние годы, довольны ли изменениями, которые произошли, качеством и эксплуатацией общественных пространств, которые были благоустроены за счет средств федерального, областного, муниципального бюджетов. Это будет постоянно действующая платформа, — отметил Максим Егоров.

Голосовать граждане смогут на сайте za.gorodsreda.ru. Предполагается, что они смогут выбрать из 178 объектов, и их благоустройство начнется в 2022 году.

В голосовании может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Свой голос можно отдать за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже выбранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории.

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