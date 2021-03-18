Владимир Путин узнал, что россияне единодушно любят свою страну

Президент России Владимир Путин 18 марта в «Лужниках» поздравил страну с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

Как сообщает REGNUM, он спросил зрителей, любят ли они Россию. Ответ был единогласным: Да!

- Вот эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач, — заявил Путин после этого.

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