Пятница в Саратове будет снежной и ветреной

В пятницу, 19 марта, в Саратовской области ожидается облачная погода. Временами возможны прояснения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики областного Гидрометцентра прогнозируют небольшие осадки — снег, мокрый снег и дождь. Идти они будут не везде, а местами.

Также в районах будет опускаться туман с видимостью 500 метров и менее. Ожидается гололед, сложные отложения, гололедица.

Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью до 14 метров в секунду при порывах.

Столбик термометра поднимется не выше +3 градусов. Это заметно прохладнее, чем было год назад, когда 19 марта было уже до +13 градусов.

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