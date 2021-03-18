У детского сада в Саратове сбит ребенок

В поселке Юбилейный неподалеку от детского сада «Жар-птица» вечером 18 марта был сбит ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на улице Муленкова.
По предварительной версии, за рулем автомобиля Haval находился 387-летний мужчина. Сбитой девочке — три года. Пострадавшая госпитализирована.
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