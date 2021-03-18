Панков: Получается, что Фонд капремонта получает деньги дважды

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Депутат Государственной думы России Николай Панков возмутился работой Фонда капительного ремонта.

В своем телеграм-канале «Пара слов» он напомнил о принципе: «у организаций, взимающих деньги с граждан, не должно быть соблазна переложить огрехи в своей работе на людей».

- Возникла серьезная проблема. От жителей требуют оплатить «убытки» Фонда капремонта за взыскание задолженности через суд.

Почему-то когда в домах некачественно проводят капремонт, то Фонд не возвращает деньги жителям. В Пугачеве в доме №58 1-го микрорайона из-за недоремонта квартиры были залиты дождем. А дом №12 по улице Карла Маркса в Натальино Балаковского района остался без крыши в мороз. В Хвалынске затопило квартиры дома №169 на улице Революционная. В Саратове на Советской, 8 по информации граждан, остались недоделки. Примеров много.

А теперь выходит, что Фонд получает деньги дважды. Сначала из бюджета за исполнение своих обязанностей. А когда с этими обязанностями не справляется, то нанимает коммерческую организацию, которая делает за него претензионную работу. Но оплачивает её не за свой счет, а из кармана жителей.

Такое отношение к людям несправедливо. И, возможно, незаконно. Об этом сегодня говорили на встрече с руководством областного Фонда капремонта, профильным министерством, прокуратурой, депутатами областной Думы, представителями общественности.

Задал вопрос руководству Фонда. Ответ такой: на это сподвигла низкая платежная дисциплина и большой объем судебных приказов. С которым работники Фонда не справились бы. Допустим. Но тогда возникают другие вопросы.

Первый — почему Фонд не увеличил свой штат и не выполнил эту работу самостоятельно? В этом случае дополнительные средства выделялись бы из бюджета, а не собирались с людей.

И второй — взыскания приходят не только тем, кто систематически не оплачивает взносы. Но и тем, кто давно оплатил задолженность, или даже ее не имел. Если причина в устаревшей базе данных, то почему Фонд не контролировал работу организации, которой передал часть своих полномочий?

Сейчас прокуратура проводит проверку по данному вопросу. Подождем ее итогов, и тогда уже буду поднимать вопрос об ответственности виновных, вплоть до уголовной. Но уже сейчас надо остановить сбор денег с жителей. Они не должны платить за то, что кто-то не справляется со своими обязанностями. Надо вместе принять решение, как это сделать в рамках законодательства.

А депутатов областной Думы попросил взять вопрос на контроль. Чтобы в законодательстве не осталось лазеек, допускающих такие манипуляции людьми.

Поднял еще одну острую тему. Неправильно заключать долгосрочные контракты с организациями, занимающимися капремонтом. Надежные фирмы вряд ли согласятся на длительный срок — за это время могут измениться цены. А фирмы-однодневки не обеспечат качественный капремонт. И могут оставить дома с недоделками. Или даже с раскрытой крышей в морозы и дожди, — написал Панков.

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