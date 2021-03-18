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Происшествия18 марта 2021 18:37

Из горящего дома в Марксе эвакуировали восемь человек

Пожар охватил квартиру на первом этаже
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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На проспекте Строителей, 47 в Марксе днем 18 марта горела квартира.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, огонь охватил помещение на первом этаже пятиэтажки.

Было эвакуировано восемь человек, среди которых находился ребенок.

На место ЧП выезжали два расчета. Горели вещи на площади четыре кв. метра.

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