Из горящего дома в Марксе эвакуировали восемь человек

На проспекте Строителей, 47 в Марксе днем 18 марта горела квартира.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, огонь охватил помещение на первом этаже пятиэтажки.

Было эвакуировано восемь человек, среди которых находился ребенок.

На место ЧП выезжали два расчета. Горели вещи на площади четыре кв. метра.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.