Фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих планах на будущее

Фото Alecongroup.ru

Юная фигуристка Анна Щербакова рассказала спортивно-информационному порталу Metaratings.ru, чем займется после завершения профессиональной карьеры.

- Для меня очень важно развиваться и учить новое — нельзя стоять на месте. После окончания карьеры у меня будет возможность и в шоу кататься, и тренером работать — это успокаивает, пока нет определенности в другой сфере, — рассказала Щербакова в интервью.

16-летняя Анна Щербакова является серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019), а также трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021). Трехкратная чемпионка России тренируется в группе тренера Этери Тутберидзе с ноября 2013 года.

Фигуристка выступит на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в 22 по 28 марта в Стокгольме.

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