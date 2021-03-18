На перекрестке Вавилова и Астраханской отключены светофоры

Светофоры отключены на пересечении улиц Астраханская и Вавилова Фото: Ольга Симонова

В центре Саратова отключены светофоры.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», они не работают на перекрестке улиц Вавилова и Астраханская.

При этом на перекрестке очень оживленное движение, здесь также пролегают маршруты трамваев и троллейбусов.

- Пешеходам приходится лавировать между машинами, — отметил корреспондент.

Пешеходам приходится перебегать перед движущимся транспортом Фото: Ольга Симонова

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