Николай Панков подал документы для участия в праймериз

Николай Панков

Николай Панков 18 марта подал документы в организационный комитет для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Государственной Думы по Балаковскому одномандатному избирательному округу N164.

Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Для меня участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» очень важно. Это возможность еще раз встретиться с избирателями, отчитаться о проделанной работе, совместно принятых решениях. Обсудить проблемы, которые необходимо вместе решать в будущем.

Предварительное голосование дает и возможность еще раз выслушать предложения и инициативы граждан, их мнение о принимаемых законопроектах и перспективах развития наших городов и сел.

Кроме этого, важна конкурентная борьба, в рамках которой мы можем задействовать наши партийные структуры. Выявить тех, кто наиболее достоин представлять интересы жителей в законодательных собраниях различного уровня. А также мобилизовать усилия для решения важных проблем людей, сохранения стабильности, — написал Панков.

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