В «Единой России» начал работу оргкомитет по проведению предварительного голосования

Сегодня состоялось первое заседание регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатами на выборах в Государственную Думу восьмого созыва от партии «Единая Россия».

В состав регионального оргкомитета вошли: секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Николай Панков, руководитель регионального исполнительного комитета партии Сергей Гладков, председатель регионального совета сторонников партии Алексей Антонов, член региональной контрольной комиссии партии Леонид Семенцов, руководитель фракции «Единая Россия» в Саратовской городской Думе Николай Островский, член президиума регионального политсовета партии Александр Бурмак, председатель местного совета сторонников местного отделения партии Волжского района Данис Каримов, член общественной палаты области Андрей Капитонов, член общественного совета при министерстве печати Дмитрий Петров, член совета областного отделения «Боевого братства» Андрей Семенов, заместитель председателя совета «Союза женщин России» Ольга Сынкина, региональный координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Сергей Улегин, член областной организации «Российский союз молодежи» Алла Фетисова, председатель общественного совета при правительстве области по вопросам ЖКХ Михаил Жуковский, заместитель руководителя клуба «МыВместе» Екатерина Скибина.

Николай Панков отметил, что за проведением предварительного голосования будут следить представители общественных организаций.

- Главная задача — обеспечить открытость и легитимность процедуры. Попробовать свои силы в политике могут не только члены «Единой России», но и беспартийные. Такая конкурентность позволяет выдвинуть на выборах тех, кто готов работать на благо жителей. Все участники предварительного голосования находятся в равных условиях, — сказал Николай Панков.

Прием заявок для участия в предварительном голосовании завершится 29 апреля. Голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронном формате с подтверждением личности через портал «Госуслуг». Для того, чтобы обеспечить доступность участия в процедуре максимальному количеству избирателей региональный организационный комитет принял решение открыть 30 мая на территории всей области привычные счетные участки.

Для того, чтобы подать документы для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидатами в депутаты на выборах в Государственную Думу восьмого созыва и Саратовскую городскую Думу шестого созыва, необходимо обратиться в региональный организационный комитет. Вся информация о проведении предварительного голосования опубликована на сайте pg.er.ru и официальном сайте партии.

Организационный комитет работает по адресу: Саратов, Советская, 10, кабинет 1. Телефон: (8452) 52-11-29, E-mail: info@saratov.er.ru, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 10:00 - 17:00 часов и в субботу с 10:00 — 13:00.

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