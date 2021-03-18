«Час пассажира» пройдет на железнодорожном вокзале Саратова 19 марта

В зале ожидания железнодорожного вокзала Саратова 19 марта пройдет «Час пассажира». С 14 до 15 часов сотрудники Приволжской магистрали ответят на все интересующие пассажиров вопросы.

Об организации пассажирских перевозок в дальнем и пригородном сообщении расскажут представители Приволжской региональной дирекции железнодорожных вокзалов, АО «Саратовская ППК» и Приволжского железнодорожного агентства.

Пассажиры смогут не только задать вопросы, но и высказать свои предложения по расписанию движения поездов и улучшению организации работы пассажирского комплекса.

Кроме того, участникам мероприятия расскажут, как приобретать электронные билеты через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород».

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