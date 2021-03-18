Ворон Флинт из Детского парка нахватался от людей нецензурной брани

Ворон Флинт не чувствует опасности от людей и животных. Фото из Instagram Первой ветклиники Саратова

В Детском парке Саратова живет говорящий ворон Флинт.

Его историю поведали ветеринары Первой ветклиники на своей странице в Instagram.

- К нам Флинт попал четыре года назад. Девушка увидела птенца на трассе, подобрала и принесла в клинику. Гадали, кто он, долго. Знали, что семейство врановых, но конкретный вид был неясен. Малыш оказался на редкость крикливым и беспокойным — настоящий бандит, поэтому назвали его Флинтом, — рассказали врачи.

Ворон отлично подражает звукам, имитирую лай собак и речь людей, хотя его никто этому специально не учил. Он умеет произносить: «Привет», «Пока», «Давай». А временами от него можно услышать и крепкое словцо. Ветеринары считают, что плохих манер он нахватался от посетителей парка.

- Несмотря на то, что птица здорова, выпустить ворона мы не можем. У этой птицы самая большая беда, которая не позволяет ему оказаться в своей среде обитания — он совершенно ручной. Флинт не чувствует опасности, исходящей как от человека, так и от других животных — собак и кошек. Однажды мы предприняли попытку выпустить, но на него тут же стали нападать другие вороны, живущие в парке. Пришлось вернуть птицу обратно в зооуголок, — рассказали его новые хозяева.

Многие посетители с удовольствием смотрят на Флинта, разговаривают с ним, даже приносят подарки: еду, ложки, вилки и монеты.

- В результате за день-два клетка превращается в помойку, но это полбеды. Мы очень просим: «Не кидайте птице монеты и другие мелкие предметы. Это опасно! Ворон может проглотить и погибнуть!», — рассказали ветеринары.

В клетке Флинта скопилась целая сокровищница. Фото из Instagram Первой ветклиники Саратова

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