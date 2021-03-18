Бабушка и биточки: пенсионерка в Саратове попалась на удочку мошенников, пытаясь заработать на биткоинах

Криптовалюты пенсионерка не заработала и рубли потеряла
Мошенники убедили пенсионерку вложить сбережения в криптовалюту биткоин. Где теперь 686 тыс. рублей, перечисленных женщиной, выясняют правоохранители.
Как рассказала 68-летняя жительница Волжского района Саратова в местном отделе полиции, позвонивший ей незнакомец так убедительно расписывал преимущества этой известной криптовалюты, что женщина не удержалась и решила рискнуть — сообщила данные своей банковской карты. Как относится к покупке криптовалюты дочь пенсионерки — неизвестно, но женщина передала мошенникам данные и ее карточки. Суммарно женщины потеряли со счетов 686 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Пока известно, что номер телефона, с которого звонили женщине мошенники, зарегистрирован в Москве.
Полиция в очередной раз предупреждает жителей о вероятности попасться на удочку мошенников и необходимости проверять информацию, которую сообщают неизвестные по телефону.
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