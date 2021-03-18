Саратовский депутат Николай Бондаренко экстренно госпитализирован

Николай Бондаренко попал в больницу

В Саратове экстренно госпитализировали депутата областной думы Николая Бондаренко.

По его словам, у него диагностирован острый панкреатит.

- Действительно, ведь мы до глубокого вечера сидим в думе. Вчера проходили заседания комитетов, даже времени поесть не было. Приходишь вечером домой голодный и злой, нахватаешься всего, — пояснил он.

Николай Бондаренко сообщил, что в больнице он оказался не менее чем на неделю. Из-за этого отменилась командировка в Ярославль и под вопросом — в Якутск.

- В связи с этим моя активность в ближайшие дни будет значительно ниже, прошу меня понять правильно. Спасибо всем, кто переживает! Все будет хорошо! Прорвемся, враги не дождутся! — заявил Николай Бондаренко на своей странице в Instagram.

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