В Саратовской области 414 женщин забеременели с помощью ЭКО

В Саратовской области семьям с бесплодием оказывают помощь
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Саратовской области за минувший год родилось 458 детей после процедуры экстракорпорального оплодотворения.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, это на 96 детей больше, чем в 2019 году.
Процедура ЭКО выполняется для семей, страдающих бесплодием, в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
За год было выполнено 1 025 процедур. На учет по беременности в итоге встали 414 женщин. Для сравнения, в 2019 году — 350 женщин.
Кроме того, было излечено 1 213 случаев бесплодия.
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