В рамках нацпроекта саратовские предприниматели налаживают экспорт в Казахстан

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По результатам переговоров делегации Саратовской области в Уральске удалось достигнуть ряда перспективных договоренностей. Об этом «КП-Саратов» сообщили по итогам встреч в Западно-Казахстанской области представители регионального Минэконома. Центр поддержки экспорта Саратовской области презентовал казахстанским предпринимателям саратовских экспортеров.

Уже намечаются экспортные поставки — отправка образцов саратовской пищевой продукции, а также продукции для казахстанской компании, реализующей оборудование систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации. Планируется отправить пробную партию систем очистки воды и в дальнейшем заключить экспортный контракт на эту продукцию.

Визит организован региональным Минэкономразвития. Совместно с Центром поддержки экспорта в бизнес-миссию отправились саратовские предприниматели, которым были интересны производственные площадки Республики Казахстан — Уральский трансформаторный завод, предприятие по переработке и производству стеклоизделий, завод по производству растительного масла, Уральский тепличный комбинат, крупнейшее перерабатывающее предприятие республики, а также предприятия по реализации мягкой и корпусной мебели, бытовой техники и электроники.

Поездка стала возможной благодаря реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом Путиным.