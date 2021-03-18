Инспекторы ГИБДД научили саратовских младшеклассников безопасной дороге в школу

Состоялось профилактическая акция ГИБДД для учеников школы №95 Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове сотрудники ГИБДД провели пешеходную экскурсию для младшеклассников школы №95.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города, в профилактическом мероприятии приняли участие также «Юные инспекторы движения».

Ученикам младших классов рассказали о безопасных маршрутах из дома до школы. Инспектор ГИБДД рассказал о правилах движения через дорогу. Вместе они закрепили полученные знания на пешеходном переходе возле школы.

- Особое внимание автоинспектор уделил ношению световозвращающих элементов в темное время суток, а также при неблагоприятной погоде, — отметили в ведомстве.

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