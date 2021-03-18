На проспекте Кирова в Саратове трое подростков избили парня

Вчера вечером, 17 марта, на проспекте Кирова в Саратове трое подростков избили 18-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, полицейские задержали нарушителей. По их словам, конфликт начался из-за неприязненных отношений к потерпевшему.

На юношей составили административные протоколы. Проводится проверка.

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