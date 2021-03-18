В Саратовской области из-за предстоящей засухи возобновили лиманное орошение

В Саратовской области из-за засухи возобновили лиманное орошение Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В Саратовской области возобновили лиманное орошение из-за острой нехватки воды на юго-востоке региона.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, в соответствии с поручением Валерия Радаева началась подача воды в Александрово-Гайский район через оросительные каналы.

Из-за малоснежной зимы и отсутствия необходимого запаса влаги на полях может не хватить кормовой базы для животноводческих хозяйств. Для создания естественного травостоя с 15 марта начали закачку воды для заполнения лиманных угодий.

Лиман залит на площади около 100 гектаров, дальше будут заливать на 900 гектаров.

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