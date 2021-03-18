Председатель правительства области Роман Бусаргин Фото: Александр Уриевский

В Саратове объединят четыре стоматологические поликлиники в одну. Речь идет о медучреждениях под номерами 1, 3, 5 и 8.

Такое распоряжение подписал председатель правительства области Роман Бусаргин.

- Будет создано единое юридическое лицо, поликлиники продолжат работать в формате филиалов. Решение принято в рамках оптимизации административно-управленческого персонала, — сообщили «КП-Саратов» в секретариате Бусаргина.

Отмечается, что работников сокращать не будут. Изменений не заметят и пациенты — медпомощь будет осуществляться в том же объеме.

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