Спортсмены из Саратова поучаствуют в чемпионате мира по зимнему триатлону

С 19 по 21 марта в Андоррском парке приключений «Натурландия» пройдут чемпионат и первенство мира по зимнему триатлону 2021 года. В них поучаствуют саратовские спортсмены.

- В мужской гонке будут соревноваться 26 спортсменов из 12 стран, в том числе саратовец, заслуженный мастер спорта Дмитрий Брегеда. В гонке юниоров посостязаются 14 спортсменов из трех стран. Среди них будет воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» Денис Гасиев, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.

Спортсменов тренируют Александр Константинов и Дмитрий Брегеда.

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