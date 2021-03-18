У переболевших коронавирусом могут начаться проблемы с кожей: саратовцам рассказали об обострении хронических заболеваний

Саратовцам рассказали о побочных эффектах от коронавируса.
Речь об этом зашла на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области 18 марта.
По словам замминистра Дениса Грайфера, вирус Covid-19 меняет свойства и циркуляцию крови. Появляются проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системой, а также с кожей.
- Могут прогрессировать и обостряться хронические заболевания. Поэтому мы открываем реабилитационные койки, ведется работа по долечиванию, — отметил чиновник.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.