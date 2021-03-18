В Саратовской области скончались более двух тысяч пациентов с коронавирусом

В Саратовской области от коронавируса скончались 742 человека.

Как сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения области Денис Грайфер, еще 1 268 человек умерли от иных патологий.

Итого в регионе умерли 2 010 зараженных коронавирусом.

Среди работников медицинских организаций умерли 37 заболевших, в 20 случаях причиной смерти стал непосредственно Covid-19.

Среди беременных пациенток тяжело больных нет. По словам Дениса Грайфера, пять женщин находятся в стационаре акушерско-гинекологического профиля.

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