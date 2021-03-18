Авиакомпания «Россия» открывает полеты из Саратова в Москву дважды в день

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Авиакомпания «Россия» с 28 марта 2021 года начинает выполнение регулярных рейсов из Москвы в Саратов. Летать будут из аэропорта Шереметьево на Superjet 100, которые рассчитаны на перевозку 87 пассажиров.

Полеты будут дважды в сутки – утром и вечером. Утренний рейс, который вылетит из Шереметьево в 06:35, прибудет в Саратов в 09:25. Вечерний вылетает в 16:40 с прибытием в Саратов в 19:25.

Рейсы из Саратова отправляются в 10:25 и в 20:20 и прилетают в Москву в 11:15 и в 21:05 соответственно.

Время указано местное для каждого аэропорта.

- Открытие рейсов в Сыктывкар, Ижевск и Саратов соответствует стратегической цели авиакомпании «Россия», направленной на улучшение транспортной доступности регионов и повышение мобильности населения, - говорится в сообщении авиакомпании «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот».