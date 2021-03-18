На 4-й Дачной трамвайную остановку переделали под торговый ларек

На остановке вместо павильона поставили ларек. Фото Марии Колесниковой

Жители микрорайона 4-я Дачная в Саратове пожаловались на внезапное исчезновение остановочного павильона трамвая №3.

Как сообщили очевидцы, это произошло вечером 17 марта.

При этом вместо остановки появился торговый ларек.

- На каком основании вместо остановки сделали торговый павильон? Это «модернизация» остановок по-новому, или это сделано для баланса ларьков в природе и он из Мирного переулка переехал на 4-ю Дачную? — задается вопросом Мария Колесникова в группе «Типичный Саратов».

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