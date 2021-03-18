На восстановление сгоревшей школы в Екатериновке выделили 3,7 млн рублей

В Екатериновке сгорела школа
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Из резервного фонда правительства Саратовской области выделили 3,7 млн рублей на восстановление сгоревшей школы №2 в Екатериновке.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, пожар произошел 9 февраля. Выгорела кровля корпуса, где расположены детский сад и начальные классы. Сейчас дети обучаются в основном здании школы.
Следователи возбудили по факту пожара уголовное дело, также был объявлен режим ЧС.
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