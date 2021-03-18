На восстановление сгоревшей школы в Екатериновке выделили 3,7 млн рублей

В Екатериновке сгорела школа Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Из резервного фонда правительства Саратовской области выделили 3,7 млн рублей на восстановление сгоревшей школы №2 в Екатериновке.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, пожар произошел 9 февраля. Выгорела кровля корпуса, где расположены детский сад и начальные классы. Сейчас дети обучаются в основном здании школы.

Следователи возбудили по факту пожара уголовное дело, также был объявлен режим ЧС.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.