Пассажиров махачкалинского поезда задержали в Саратове

В поезде задержаны фальшивомонетчики из Астрахани. Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте
В Саратове задержаны двое подозреваемых в фальшивомонетничестве.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, их удалось задержать 17 марта в поезде №85 Махачкала — Москва.
Ранее 35 и 45-летний жители Астраханской области уже были судимы. Полиция Астрахани объявила их в розыск по подозрению в изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг.
Теперь мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.
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