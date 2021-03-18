Пассажиров махачкалинского поезда задержали в Саратове

В поезде задержаны фальшивомонетчики из Астрахани. Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

В Саратове задержаны двое подозреваемых в фальшивомонетничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, их удалось задержать 17 марта в поезде №85 Махачкала — Москва.

Ранее 35 и 45-летний жители Астраханской области уже были судимы. Полиция Астрахани объявила их в розыск по подозрению в изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

Теперь мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

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