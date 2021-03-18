В Саратове семь человек скончались от коронавируса за сутки

В Саратовской области на 18 марта насчитывается 742 смерти от коронавируса.

- Новая коронавирусная инфекция явилась причиной смерти семерых человек — четырех женщин и троих мужчин возрастом от 60 до 91 года, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, за сутки коронавирусом заразились 168 человек, а выздоровели — 165.

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