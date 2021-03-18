Мужчина зарезал собутыльника и пытался заставить женщину взять вину на себя

В Саратове будут судить 57-летнего мужчину по обвинению в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ранее гражданин уже имел проблемы с законом.

Следствие считает, что 29 августа он отдыхал с сожительницей на ее даче в СНТ «Полянка». К ним в гости приехали друзья — 40-летняя женщина и 48-летний мужчина.

Компания во дворе устроила пикник с алкоголем. Ночью гостья зашла в дом, а мужчины поспорили, хвастаясь успехами в жизни.

Хозяин схватил нож и ударил гостя в шею, подруга пострадавшего выбежала из дома и кинулась на помощь, но ей четыре раза досталось кулаком по голове. После этого агрессор затащил ее тело в дом и начал бить по голове металлическим ковшом и руками по туловищу.

Избивая пострадавшую, он требовал, чтобы она взяла на себя убийство, даже вложил ей в руку тот самый нож. Затем он несколько раз пнул раненого мужчину по голове и вызвал скорую помощь.

Однако план не сработал, потому что женщина не стала признаваться в убийстве и сообщила, что преступление совершил мужчина. Тот, впрочем, тоже отрицал вину, сознавшись лишь, что избил потерпевшую. Сейчас он арестован, дело направлено в суд.

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