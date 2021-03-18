Желание попасть к подруге лишило свободы пьяного вора в Саратове

В Саратове Росгвардия задержала пьяного мужчину, который ломился в квартиру к приятельнице.

- Ночью 18 марта поступил вызов от жителя пятиэтажки на улице Ломоносова. По его словам, неизвестный мужчина на лестничной клетке нарушает покой, — сообщили

Росгвардейцы выяснили, что 31-летний житель поселка Латухино находится в розыске по делу о краже. Задержанного передали полиции.

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