Вячеслав Володин сообщил, что в Саратовскую область направлены средства на завершение строительства инфекционной больницы.

Володин напомнил, что строительство начиналось как благотворительный проект, деньги искали за счет привлеченных источников. Это позволило, имея уже базу, построенные корпуса, которые сейчас находятся в отделке, обратиться за поддержкой к Правительству РФ.

- Решение состоялось. Саратовской области на завершение строительства инфекционной больницы выделен из резервного фонда 1 млрд 678 млн рублей. Этих средств будет достаточно для того, чтобы были завершены работы по строительству инфекционной больницы, было закуплено новое оборудование, и помощь начнет оказываться людям в современных условиях. Сейчас вопрос второй, не менее важный — подбор тех, кто будет там работать, — отметил Володин.

Он считает, что министерство здравоохранения Саратовской области, главный врач, который уже назначен, должны сделать все для того, чтобы работа началась в инфекционной больнице, где будут работать около 1,2 тыс. человек.