В Саратове вскоре планируют построить стадион для пляжного футбола

Фото из Инстаграм Александра Абросимова

В Саратове в мае пройдет этап чемпионата России по пляжному футболу.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта, в ходе рабочей поездку в Москву министр Александр Абросимов провел встречу с представителями Российского футбольного союза.

- Главная новость — Саратов снова примет чемпионат России по пляжному футболу. Решили по срокам — наш этап пройдет с 18 по 23 мая, — написал Абросимов в своем Инстаграм.

Также он рассказал, что скоро в Саратове начнется строительство стадиона по пляжному футболу на территории стадиона «Локомотив». Планируется установить его до конца 2021 года, а уже в следующем году проводить там соревнования. Работы пройдут за счет Российского футбольного союза.

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