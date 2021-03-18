К 60-летию полета Гагарина в космос саратовским школьникам предлагают сделать электронные открытки

В Саратовской области с 19 марта в течение месяца будет идти конкурс электронных открыток «Он век космический открыл» к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

- Конкурс проводится с целью сохранения исторической памяти, духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи на примере жизни и подвига Юрия Гагарина.

К участию приглашаются школьники региона в возрасте от 8 до 16 лет. Конкурсная работа может включать в себя электронные открытки, выполненные при помощи графического редактора, нарисованные на бумаге и отсканированные, а также коллажи, составленные из готовых рисунков, фотографий, клипартов, — сообщили «КП-Саратов» в областном Минобразе.

Присылать работы можно до 12 апреля на электронную почту konkurs@patriotikasar.ru

На официальном сайте организаторов https://www.patriotikasar.ru можно узнать подробности.

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